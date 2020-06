Mulher é enforcada e ameaçada de morte pelo marido em Serra Talhada

Uma mulher foi agredida, enforcada e ameaçada de morte pelo seu próprio marido no final da noite do último sábado (20), na Rua 08, no bairro Bom Jesus em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que seu companheiro havia lhe trancado dentro de sua casa, para que a mesma não tivesse contato com o policiamento, após ser espancada.

Ainda de acordo com a PM, o agressor tentou fugir do local pulando os muros dos vizinhos, momento em que a vítima abriu a porta da residência e o policiamento conseguiu localizar o mesmo.

O imputado foi encaminhado até a delegacia local, para serem tomadas as devidas providências.