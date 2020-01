Mulher é estuprada após aceitar carona no Agreste de Pernambuco

Uma mulher foi estuprada na noite desse domingo (12) no Sítio Menino de Fora, zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava bebendo no sítio, quando o suspeito ofereceu uma carona até a cidade.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar no curral, o suspeito estuprou a vítima. A mulher conseguiu fugir em direção à PE-300, mas foi perseguida e agredida com socos na cabeça e no rosto. Um motociclista que estava passando pelo local socorreu a vítima.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e a vítima foi conduzida para a realização de exame traumatológico. (G1)