Mulher é flagrada com maconha na calcinha em Serra Talhada

Uma mulher de 27 anos, foi flagrada pela polícia com uma poronga de maconha dentro da calcinha. O caso foi registrado na última quarta-feira (16), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, a mulher estava em atitude suspeita, e quando foi abordada pelo policiamento, relatou que encontrou a droga num terreno abandonado e resolveu esconder a maconha na roupa íntima.

A imputada foi conduzida até a delegacia local, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).