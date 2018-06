Mulher é flagrada furtando envelope com R$ 5 mil de bolsa em igreja em Pernambuco

Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco nesta sexta-feira (15) mostram o flagrante de um furto ocorrido na Igreja Madre de Deus, no Centro do Recife. No vídeo, é possível observar uma mulher que retira um envelope com R$ 5 mil de uma bolsa de uma cerimonialista de São Paulo, que organizava uma festa no templo.

De acordo com o delegado do Turista, Erivaldo Guerra, a suspeita, que foi identificada, já cometeu outro crime semelhante. A polícia pede ajuda para localizá-la.

O vídeo foi gravado às 18h40 do dia 8 de junho, na Igreja Madre de Deus, uma das mais visitadas no Recife. Nas imagens, é possível acompanhar a ação da mulher, que aparenta ter 60 anos.

No início, aparecem cinco pessoas numa sala. A suspeita, a cerimonialista e três homens. Um deles toma água e outros dois passam rapidamente.

A mulher espera que todos deixem o local e se dirige até a bolsa, que está sobre uma mesa. Ela olha para saber se tem alguém olhando, antes de praticar o furto.

Em seguida, vai a mesa, abre a bolsa e pega o envelope. Depois, sai da igreja. Segundo o delegado Erivaldo Guerra, a mulher entrou em um táxi e foi até o bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital, onde mora.

O policial informou que a suspeita demonstra que tem prática em ações desse tipo. “Ela já é acostumada a fazer isso. Ela tem envolvimento e outro furto em igreja de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, mas nunca foi presa”, afirmou Guerra. (G1)