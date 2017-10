Mulher é furtada dentro da cadeia pública de Serra Talhada

Uma mulher foi vítima de um furto dentro da Cadeia Pública de Serra Talhada, às margens da BR-232 nessa quarta-feira (25). A vítima estava fazendo uma visita íntima a um dos detentos, quando teve seu celular furtado.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima informou que deixou seus pertences com a instituição, no local reservado para isso, no entanto, após voltar do encontro com o marido, detendo na cadeia pública, o aparelho telefônico já havia sido subtraído.

Ao ter acesso às imagens do circuito de segurança, uma outra mulher foi flagrada cometendo o crime.