Mulher é morta a facadas dentro de bar após rejeitar se relacionar com suspeito em PE, diz polícia

Uma mulher de 24 anos foi morta a facadas na terça-feira (1º) dentro de um bar na zona rural de Casinhas, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, um homem de 42 anos é suspeito de cometer o crime. Ele ficou furioso após a vítima ter rejeitado se relacionar com ele, segundo a polícia.

A vítima, identificada como Rejane de Oliveira Silva, foi atingida com uma facada no pescoço. Ela chegou a ser levada para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos.

Rejane era natural do Rio Grande do Norte e estava morando em Surubim, também localizado no Agreste pernambucano. Ela estava em Casinhas junto com uma amiga, em uma festa.

O suspeito foi preso em flagrante no município de Limoeiro. (G1)