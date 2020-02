Mulher é morta a golpes de faca na feira de Gravatá

Uma mulher de 28 anos foi morta a facadas na manhã dessa quinta-feira (20) em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita de cometer o crime é a ex-companheira do marido da vítima.

Ainda segundo a polícia, a mulher sofreu diversos golpes de faca durante uma discussão na feira da cidade. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a polícia, a suspeita foi presa em flagrante e será enviada para audiência de custódia. (G1)