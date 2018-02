Mulher é morta a tiros após retornar do carnaval em Floresta, no Sertão de PE

Uma mulher foi morta e duas pessoas ficaram feridas quando retornavam para casa de uma festa de Carnaval em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações, o crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira (13) por volta de 01h30 na Avenida Antônio de Souza Jota, nas proximidades do Parque das Caraibeiras.

Segundo informações não oficiais, homens armados teriam se aproximado das vítimas em uma moto, efetuado os disparos e fugido. A vítima fatal se chamava Cilene Espedita da Silva e tinha 34 anos de idade. O esposo dela, Francisco Nicanor da Silva também foi atingido por disparos e socorrido para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, mas devido à gravidade dos ferimentos foi encaminhado para o Hospital da Restauração, no Recife.

A terceira vítima, Maria Jilvania da Silva, também foi socorrida para o hospital de Floresta. Ela foi atingida por um tiro no braço, mas não corre risco de morte. As motivações do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

Via Blog do Elvis