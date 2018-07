Mulher é morta a tiros dentro de bar no Agreste de Pernambuco

Uma mulher de 55 anos foi morta a tiros na noite desse domingo (15) em São Joaquim do Monte, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu dentro de um bar no bairro Marial. A vítima, que era proprietária do estabelecimento, estava trabalhando quando dois homens entraram no lugar e atiraram nela.

Ainda segundo a polícia, a mulher morreu no local. Os suspeitos fugiram e até o momento desta publicação, não foram localizados. A Polícia Civil está investigando o caso.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)