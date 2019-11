Mulher é morta a tiros dentro de casa em Pernambuco

Uma mulher foi assassinada a tiros dentro da casa dela no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (12). Maria Jéssica Martins Ferreira, 27 anos, estava com os filhos e o cunhado no momento em que foi morta.

De acordo com a Polícia Civil, Maria Jéssica foi atingida por seis disparos de arma de fogo; cinco nas costas e um na cabeça. O crime teria sido cometido por dois homens que chegaram na residência em uma motocicleta.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos teriam perguntado se a vítima estava em casa antes de entrar. Eles fugiram após o crime e não foram encontrados até a publicação desta matéria.

A Polícia Civil informou ainda que Maria Jéssica era investigada por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido presa duas vezes este ano. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML). O caso será investigado.

