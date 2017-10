Mulher é morta pelo ex-marido dentro de viatura da PM

Uma mulher foi morta dentro de um carro da Polícia Militar pelo ex-marido na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. De acordo com informações do jornal Estadão, Laís Andrade Fonseca, de 30 anos, havia acionado a polícia depois de encontrar uma câmera escondida dentro de casa que estava transmitindo, em tempo real, imagens dela e do filho de 8 anos. O crime aconteceu na tarde do último sábado (07).

Ainda segundo o jornal, a câmera ficava no banheiro e transmitia através de um computador localizado na laje da casa. Ele confessou ter instalado o equipamento por ciúmes da ex-companheira. Ao ser detido, foi colocado pelos policiais no banco traseiro da viatura, sem algemas, ao lado de Laís.

Crime

Ao serem levados para a delegacia, o homem aproveitou para puxar uma faca e matar a ex-mulher com um golpe no pescoço. Segundo o jornal, ele ainda desferiu dois golpes contra o próprio corpo e saltou da viatura em movimento para tentar fugir, mas foi preso. Laís, foi levada a um posto do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas já chegou sem vida ao local. A Polícia Civil está investigando o caso e usa a versão dos policiais militares para a elaboração da ocorrência.

Os PMs afirmam que chegaram a revistar o homem ao detê-lo e que ele não estaria armado. Disseram também que o acusado não apresentava comportamento agressivo e, por causa disso, foi colocado sem algemas ao lado da ex-mulher. Eles não souberam explicar como o homem conseguiu a faca. O batalhão da PM de Teófilo Otoni ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.

Do JC Online