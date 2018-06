Mulher é presa ao tentar entrar com droga no presídio de Santa Cruz do Capibaribe

Uma mulher de idade não divulgada foi presa após tentar entrar com drogas no presídio de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ela estava com cerca de 40 gramas de cocaína e 240 gramas de maconha.

Ainda segundo informações da PM, o fato foi percebido por uma agente penitenciária durante a revista pessoal. A droga seria para o marido dela, conforme a polícia. A mulher foi conduzida para a delegacia onde foi autuada em flagrante. (G1)