Mulher é presa ao tentar entrar na Funase com droga escondida dentro de chinelos em Arcoverde

Uma mulher de 55 anos foi presa no sábado (14) ao tentar entrar na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) com droga escondida dentro de chinelos em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a suspeita foi flagrada na hora da revista com um par de chinelos com maconha dentro. A mulher informou que a droga era para um menor que estava na mesma cela que o filho dela.

A mulher foi detida e vai passar por audiência de custódia.

Do G1