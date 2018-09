Mulher é presa após agredir recém-nascida no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Uma mulher de identidade não revelada pela polícia, foi presa em flagrante na noite do sábado (01), após agredir uma recém-nascida no bairro Vila Bela, em Serra Talhada.

Acionados por populares, Policiais Militares da MO Vila Bela, receberam informações de que uma mulher estaria agredindo um recém nascido, ao chegar no local o policiamento visualizou a imputada, que se encontrava agressiva e ao avistar a guarnição empreendeu fuga. Ao abordá-la a mesma reagiu contra o policiamento.

No momento da prisão da imputada, a tia da mesma pegou a recém nascida e evadiu-se do local, na ocasião ninguém informou o destino da mesma. A imputada foi encaminhada até a DPC local para que fossem tomadas as medidas cabíveis ao fato.