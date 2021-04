Mulher é presa após agredir uma mãe e filho, em Serra Talhada

Neste domingo (11), por volta das 11h00, foi registrado mais uma ocorrência de agressão e ameaça na cidade de Serra Talhada. O caso aconteceu no Alto da Conceição.

De acordo com as informações, os Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados pela central de operações para verificar uma agressão no endereço. Chegando ao local, foram informados pela vítima, que, a imputada teria agredido seu filho de 14 anos.

Ao tentar defende-ló também teria sido agredida. Foram feitas diligência e a imputada foi localizada. Ainda na ocasião, a imputada desferiu várias ameaças de morte contra a vítima.

Diante do exposto, a suspeita foi conduzida à DPC local para adoção de medidas cabíveis.

Do Nayn Neto