Mulher é presa após deixar filha deficiente sozinha em casa, em PE

Uma mulher foi presa após deixar a filha menor de idade e com deficiência física e mental sozinha em Terezinha, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a mãe da criança estava na casa de um amigo bebendo.

Ao retornar para casa, a mulher foi conduzida para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil e autuada em flagrante por abandono de incapaz. Ela já foi autuada pelo mesmo crime em dezembro de 2019. O Conselho Tutelar de Brejão foi acionado e tomou as devidas providências. (G1)