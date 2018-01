Mulher é presa após ser flagrada furtando celular no Centro de Serra Talhada

Uma mulher identificada como Genilda Lima Ferreira, 35 anos, foi presa após ser flagrada pelas câmeras internas de uma farmácia furtando um aparelho celular. O fato aconteceu na manhã dessa quinta-feira (18) no centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, a vítima informou que por volta das 11h00 teve seu aparelho celular furtado no local de trabalho, relatou também saber o endereço da acusada e que teria uma filmagem das câmeras de segurança da farmácia confirmando a denúncia. O policiamento deslocou-se com a vítima até residência da acusada, que ao ser questionada do furto confessou o delito, informando aos policiais que já teria vendido o celular a um caminhoneiro no posto Padre Cícero no bairro Borborema.

Diante dos fatos conduzimos as partes à DPC local, onde a imputada foi autuada em flagrante delito.

Confira abaixo no vídeo o momento do furto: