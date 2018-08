Mulher é presa após tentar entrar na cadeia de Afogados da Ingazeira com droga escondida em sandálias

No último domingo (26) uma mulher foi presa após tentar entrar com maconha na Cadeia de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a suspeita escondeu a droga no solado de um par de sandálias.

Ainda de acordo com a polícia, a mulher informou que iria receber uma quantia em dinheiro se conseguisse fazer a entrega.

Ela foi presa e vai passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (27). (G1)