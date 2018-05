Mulher é presa com 1 kg de cocaína dentro de veículo no Sertão de Pernambuco

Policiais militares o 3º BPM realizaram na manhã dessa quarta-feira (9) um bloqueio na BR-232, na entrada do povoado de Caraíbas, em Arcoverde, no Sertão pernambucano. De acordo com a PM, durante a operação, a equipe conseguiu apreender 1,030 kg de cocaína e prendeu uma mulher.

Ainda segundo a PM, a suspeita foi abordada em um veículo que seguia de Caruaru, no Agreste, para Arcoverde, e assumiu que era dona da droga. Os policiais também fizeram uma revista na casa da mulher e encontraram maconha no local. No entanto, uma irmã dela afirmou que as porções da droga pertenciam a ela.

As mulheres foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi constatado que a primeira já tem histórico criminal, já tendo sido presa por tráfico anteriormente. (G1)