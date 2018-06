Mulher é presa com 10 kg de maconha na BR-116 no Sertão de Pernambuco

Uma mulher foi presa nessa quarta-feira (13), com cerca de 10 kg de maconha em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. A apreensão foi feita na BR-116, no povoado de Mucuri.

De acordo com a Polícia Militar, Maria Vitória da Silva estava tentando levar a droga para a cidade de Arcoverde em transporte alternativo. A suspeita foi identificada a partir de informações repassadas pela Polícia Federal.

A suspeita e a droga apreendida foram encaminhadas na Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro. Maria foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. (G1)