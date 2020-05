Mulher é presa com 13 kg de drogas no Agreste de PE

Uma mulher de 23 foi presa nessa segunda-feira (18) com 6 kg de maconha e 7,5 kg de cocaína, no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Os policiais do Batalhão Especializado Integrado de Policiamento (Biesp) receberam uma denúncia de que a mulher estava traficando.

O policiamento foi até o local, a suspeita tentou fugir, mas foi detida. Na casa foram encontrados um revólver, oito munições, balanças de precisão, quatro celulares, uma quantia em dinheiro, 6 kg de maconha, 7,5 kg de cocaína e uma moto que ela usava para fazer a entrega da droga.

A mulher foi autuada em flagrante e será apresentada em audiência de custódia. (G1)