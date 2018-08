Mulher é presa com 2 kg de maconha escondidos dentro de bolsa em Pernambuco

Um mulher foi presa na quinta-feira (23) com 2 kg de maconha escondidos dentro de uma bolsa em Palmares, Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais receberam a informação de que ela estava viajando de Caruaru para Palmares e estaria com a droga dentro da bolsa. Ainda segundo a polícia, ao chegar no município da Mata Sul, ela foi abordada dentro de um ônibus.

A suspeita confessou que a droga era dela e que pretendia vender o entorpecente. A mulher foi autuada em flagrante e irá passar por audiência de custódia nesta sexta (24).

Do G1