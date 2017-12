Mulher é presa com 48,996 kg de maconha, no Sertão de Pernambuco

Na manhã dessa sexta-feira dia (1º), por volta das 06:00, Policiais Militares da equipe do GATI em operação conjunta com o Serviço de Inteligência da 2ª CIPM e Polícia Federal, depois de levantamento feito pelas equipes acima citadas, foi montado um ponto de bloqueio na BR 116 no Ibó, no Sertão pernambucano, com o fim de abordar o Ônibus da empresa Marte transporte SÁ, que faz a linha Ibó/Salvador.

Na ocasião, os policiais encontraram com Edgleise Batista de Jesus, de 24 anos, uma mala e uma caixa, contendo 48,996 kg de maconha, dividindo em 50 invólucros, e ao ser indagada sobre a referida droga, a mesma confirmou que comprou a droga na cidade de Cabrobó e estava levando todo entorpecente para Salvador-BA, onde seria entregue ao seu proprietário conhecido por GORDO, que encontra-se recolhido no Presídio Lafaiete Coutinho. Diante do exposto, todo material ilícito, juntamente com a imputada foram conduzidos e entregues na Sede da PF de Salgueiro para que fossem adotadas as medidas cabíveis.