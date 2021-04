Mulher é presa com maconha em operação da PF, no Sertão de PE

Na manhã desta última sexta-feira, (09), na zona rural do município de Orocó, a Polícia Federal deu cumprimento a dois mandados de Busca e Apreensão na deflagração da fase precursora da “Operação Fusarium II”. Durante as buscas no imóvel de um dos alvos, foi encontrada uma quantidade de maconha, bem como apetrechos utilizados para a comercialização da droga.

Segundo a Polícia Federal, a proprietária do imóvel recebeu voz de prisão em flagrante delito e foi conduzida para a Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A operação também contou com apoio da Polícia Civil do estado.

Ainda segundo a polícia, os mandados são decorrentes ao desdobramento de análises de materiais apreendidos na operação Fusarium I.

Via: O Povo com a Notícia