Mulher é presa com quase 3kg de crack e um fuzil na BR-116 no Sertão de PE

Uma mulher de 26 anos foi presa nessa quinta-feira (14) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), após levantamento de informações, o carro conduzido por Cátia Jussara Diniz Lima foi abordado na BR-116, próximo ao Trevo de Ibó. Ela partiu do Recife e o destino seria a cidade de Orocó.

No veículo, os militares encontraram dois tabletes e meio de crack, 343 pedrinhas da referida droga prontas para consumo, um total de 2, 674 kg. Localizaram também um fuzil calibre 7.62. A suspeita é que o veículo seja clonado, mas uma perícia técnica deve confirmar a informação.

Cátia Jussara Diniz Lima foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Floresta, onde foi autuada em flagrante. (G1)