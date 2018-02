Mulher é presa dentro de casa com 8 kg de crack e 1 kg cocaína escondidos embaixo da cama, no Agreste de PE

Uma mulher de 24 anos foi presa na casa dela na noite dessa segunda-feira (26) por suspeita de tráfico de drogas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Federal, 8 kg de cocaína e 1 kg de pasta-base de cocaína estavam escondidos embaixo da cama e foram apreendidos.

Ainda segundo a PF, a suspeita é natural de São Paulo (SP), enquanto o fornecedor da droga é de Cuiabá (MT). A mulher foi encontrada em uma residência localizada no bairro Severino Afonso, já o homem foi localizado em uma pousada. A droga vinha de Goiânia, no estado de Goiás, e seria comercializada no interior de Pernambuco.