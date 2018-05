Mulher é presa durante Operação Força no Foco no bairro Borborema, em Serra Talhada

Durante a Operação Força no Foco, uma mulher de 28 anos foi presa na manhã dessa quinta-feira (10) no bairro Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM (GT Cecop e GT Operações) deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar (NPU 00061054.2018.8.17) na residência da imputada C. C. C. de O., onde foi encontrada uma uma munição Cal.380 (marca CBC), uma pequena quantidade de maconha e um facão de 17 polegadas.

Diante dos fatos, a envolvida e os materiais foram encaminhados à DPC local, onde foi autuada em flagrante delito.