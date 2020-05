Mulher é presa e carro roubado é recuperado após perseguição em PE

Uma mulher foi presa e um carro roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da quarta-feira (27), em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 89 da BR-424, quando deram ordem de parada a um carro com três pessoas. O motorista desobedeceu e fugiu em alta velocidade.

O motorista do carro entrou em uma estrada de terra e colidiu com uma mureta de um sítio. Ao lado do veículo estava uma mulher, que informou ser a passageira e que o motorista havia fugido com outro homem para um matagal.

Foram realizadas buscas no local, com o apoio das polícias Civil e Militar, mas os homens não foram encontrados. O carro estava com registro de roubo do dia 22 de maio, em Jupi, também no Agreste.

A mulher foi encaminhada, junto com o carro, para a delegacia de Polícia Civil de Garanhuns, que irá investigar o caso. Há suspeitas de que o veículo estava sendo utilizado para a prática de outros crimes. (G1)