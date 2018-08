Mulher é presa por tráfico de drogas em Salgueiro

Em operação realizada na noite dessa terça-feira, 7, policiais militares conseguiram identificar e desbaratar um ponto de comercialização de entorpecentes na Rua Raimundo Nunes Pereira, no Riachinho, em Salgueiro. No local foi presa uma dona de casa de 38 anos, acusada de vender duas pedras de crack a um pintor de 32 anos no momento em que a PM fazia campana em frente à residência.

Segundo informações do 8° BPM, após tomarem conhecimento que a casa seria uma boca de fumo, os policiais realizaram campana e avistaram um suspeito saindo da habitação. Ao ser abordado, o homem foi flagrado com duas pedras de crack e alegou que havia comprado no imóvel.

Os policiais fizeram uma busca minuciosa na casa e encontraram R$ 334,00 em espécie, papel alumínio e um celular da marca LG. O usuário confessou que já tinha comprado drogas no local várias vezes e que cada pedra de crack era vendida por R$ 20,00. A equipe policial desconfiou porque encontrou R$ 40,00 trocados, dando a entender que teria sido das pedras de crack. Com isso, a dona de casa foi levada para a delegacia e autuada em flagrante.

Via Blog Alvinho Patriota