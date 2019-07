Uma mulher foi presa por tráfico de drogas nessa terça-feira (23) em Petrolina, no Sertão Pernambucano.

De acordo com a Polícia Militar, Feliciara Pereira Caxias estava próxima à feira do bairro José e Maria com 68 gramas de cocaína, 274 gramas de crack, uma balança de precisão e cerca de R$1.200.

A suspeita foi levada para a delegacia. (G1)