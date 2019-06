Uma mulher foi presa nessa quarta-feira (26) por tráfico de drogas no bairro Alto do Bonitinho em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, na casa de Jussara da Cruz foram encontrados mais de um quilo de uma substância parecida com maconha, sete pinos de cocaína, dois celulares, uma balança e uma faca.

A suspeita foi autuada em flagrante e levada para a delegacia. (G1)