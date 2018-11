Mulher é presa suspeita de matar cunhada grávida a facadas; suposta criminosa tentou abusar da irmã da vítima, diz polícia

Foi presa na última segunda-feira (26) uma mulher suspeita de ter matado a cunhada grávida a facadas em São João, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, identificada como Eva Munike dos Santos Caetano, tinha 19 anos e estava no terceiro mês de gestação.

Ainda segundo a Polícia Civil, a jovem foi morta após descobrir que a suposta criminosa tinha tentado abusar sexualmente de uma adolescente, que é irmã da vítima. A mulher teria oferecido bebida alcoólica para a adolescente em uma festa, conforme informou a polícia.

A vítima soube da tentativa de abuso e ameaçou denunciar a suspeita para a polícia. No dia do assassinato, a jovem e a mulher discutiram e, após a discussão, a suposta criminosa pegou uma faca, foi até a casa de Eva, e efetuou os golpes. A mulher fugiu em uma moto após cometer o crime.

Ao ser localizada, a suspeita foi levada para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde prestou depoimento. Como havia um mandado de prisão em aberto contra ela, a mulher foi levada para a Colônia Penal Feminina de Buíque.

Entenda o caso

Uma jovem de 19 anos foi morta a facadas na tarde da segunda-feira (19) no bairro Parque Alvorada, em São João. De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que estava grávida de três meses, foi atingida por golpes de faca durante uma discussão.

Ainda segundo a polícia, a suspeita de cometer o crime, que é cunhada da vítima, jogou a faca utilizada no crime e fugiu. O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)