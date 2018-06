Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas no Agreste de Pernambuco

Uma mulher foi presa na noite do domingo (24) suspeita de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio, em Pesqueira, no Agreste pernambucano. Policiais militares receberam uma denúncia anônima sobre o comércio ilegal e foram até a casa da suspeita.

Ainda de acordo com a PM, com a mulher foram encontrados 755 g de maconha, 12 g de crack, 35 g de cocaína, uma balança eletrônica portátil, 22 celulares e cinco carcaças de celulares. Ela estava bebendo com uma amiga quando a PM chegou ao local e ambas foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, onde apenas a responsável pelo material foi autuada em flagrante. (G1)