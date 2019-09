Mulher e sobrinha são feitas reféns após assalto na BR-232

Um sequestro relâmpago foi registrado na última sexta-feira (27) em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, uma mulher e uma criança estavam em um carro de passeio quando foram abordadas por dois suspeitos na BR-232.

Ainda segundo informações da PM, os criminosos levaram o veículo com as vítimas, que são esposa e sobrinha de um Policial Militar. Elas foram liberadas pelos suspeitos no sítio Vasco, em Caruaru.

Os suspeitos fugiram sentido BR-104 e abandonaram o carro em um matagal. Até a publicação desta matéria, os suspeitos não haviam sido identificados ou presos. A Polícia Civil investiga o caso. (G1)