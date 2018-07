Mulher é suspeita de ajudar marido e cunhado a matar amante em Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, nesta quinta (19), imagens de três suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver no município de Terezinha, no Agreste do Estado. De acordo com as investigações, os irmãos Ivaniel e Ivaldo Leopoldino da Silva, de 31 e 38 anos, respectivamente, e Elizabete Lima de Souza, de 27 anos, esposa de Ivaniel, teriam assassinado e ocultado o cadáver de José Euclebson Pinto de Amorim, de 36 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 7 de junho em uma cova rasa em um sítio localizado na zona rural do município.

Segundo a polícia, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com Elizabete. O romance foi descoberto pelo marido dela, Ivaniel, que armou um plano para matar o amante da esposa. Segundo a polícia, Ivaniel, junto com Elizabete e o irmão Ivaldo, levou José Euclebson à força para o sítio de um cunhado, José Adriano, preso nessa quarta-feira (18). No local, assassinaram a vítima com arma branca e enterraram o corpo.

A perícia encontrou sangue humano no porta-malas do carro de Ivaniel Leopoldino. Um exame de DNA está sendo realizado para confrontar o material genético de José Euclebson com o sangue achado no veículo.

A família da vítima havia registrado um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Garanhuns, relatando o desaparecimento de José Euclebson no dia 3 de junho de 2018. Segundo as informações do B.O., ele havia saído de casa e teria sido levado por um veículo.

Da Folha de Pernambuco