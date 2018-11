Mulher é suspeita de deixar filhas de 3 e 7 anos sozinhas para ir a festa em Arcoverde

Uma mulher de 24 anos é suspeita de abandono de incapaz nesse domingo (25) em Arcoverde, Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, vizinhos fizeram uma denúncia e informaram que ela havia deixado os filhos, de 3 e 7 anos, sozinhos para ir a uma festa.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar no local, as crianças estavam sozinhas dentro da casa. A avó dos menores foi levada para a delegacia. A Polícia Civil vai investigar o caso.