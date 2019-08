Mulher é suspeita de invadir casa do ex-companheiro e atear fogo em vários objetos em Arcoverde

Uma mulher de 33 anos foi detida no sábado (17) suspeita de invadir a casa do ex-companheiro, de 35, e atear fogo em vários objetos em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, ela ateou fogo no colchão, cama, lençol, cômoda e armário. O vizinho da vítima, que percebeu o incêndio, apagou o fogo.

Os policiais chegaram ao local e a suspeita confessou o crime. Ela foi autuada em flagrante e será apresentada a audiência de custódia. (G1)