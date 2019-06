Mulher é suspeita de matar amiga com tiro acidental dentro de bar em PE

Uma mulher é suspeita de matar uma amiga, de 26 anos, com um tiro acidental na noite dessa quarta-feira (19) em um bar de Jupi, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, elas estavam com outros amigos no local.

Elizangela Maria da Silva, de 26 anos, foi atingida por um disparo no tórax. À TV Asa Branca, a delegada Thatianne Macedo informou que a arma pertencia a um cabo da Polícia Militar do município de Barreiros, que fazia parte do grupo de amigos.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu antes de dar entrada no hospital local. Segundo a delegada, a suspeita fugiu, mas o policial foi detido em flagrante e deverá ser indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) em co-autoria.

O PM irá passar por audiência de custódia nesta quinta (20). A Polícia Civil vai continuar investigando o caso. (G1)