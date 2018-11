Mulher é suspeita de matar companheiro dela a facadas no Agreste de PE

Um homem identificado como Flaydson Mateus Alves Belarmino, de 23 anos, foi morto a golpes de faca no bairro Centenário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, na noite do domingo (11). Segundo a Polícia Civil, a companheira da vítima feriu o homem durante uma discussão. Após cometer o crime, a suspeita fugiu.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste (HRA) e depois transferida para o Hospital da Restauração, no Recife. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta segunda-feira (12).

O caso será investigado pelo delegado Márcio George. A mulher suspeita de cometer o crime não foi localizada, até o momento desta publicação. (G1)