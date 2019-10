Mulher é suspeita de matar o companheiro com golpe de faca em Floresta, diz Polícia Civil

Uma mulher identificada como Pértyla Crystine Oliveira Melo, de 23 anos, é a principal suspeita de matar o companheiro dela, João Victor Gomes, de 19 anos. O caso ocorreu na quarta-feira (30) em Floresta, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita informou que estava em casa com a vítima quando começaram a discutir. Segundo ela, João a agrediu durante a discussão. Após a agressão, a mulher disse à polícia que pegou a faca para se defender e atingiu o companheiro com um golpe.

A facada atingiu a artéria aorta, João chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, conforme informou a polícia. A suspeita se apresentou voluntariamente à Polícia Civil, foi ouvida e liberada. Ela deve responder por homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar.

Como se apresentou de forma voluntária e confessou o crime, a suspeita só poderá ser presa após o mandado de prisão ser emitido. O caso vai seguir com a Delegacia de Polícia Civil de Floresta. (G1)