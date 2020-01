Mulher é vítima de tentativa de estupro em PE; ex-genro é suspeito

Uma mulher de 54 anos sofreu uma tentativa de estupro na noite do último domingo (19) em Belém de Maria, Mata Sul de Pernambuco. As informações do caso foram passadas nessa terça-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é ex-genro da vítima e tentou arrombar a casa dela para agredi-la.

A vítima também informou aos policiais que uma hora antes o homem tentou forçar a porta da casa para estuprá-la. O suspeito foi detido e conduzido à Delegacia de Plantão. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)