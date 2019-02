Mulher é vítima de tentativa de feminicídio em Santa Cruz da Baixa Verde

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio nessa quarta-feira (6) em Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, funcionários do hospital em que a vítima foi atendida informaram que a mulher havia dado entrada com ferimentos causados por facadas. Familiares da vítima disseram que não sabiam o motivo da agressão, mas contaram que o companheiro dela era muito agressivo.

Ainda segundo a PM, a mulher informou aos policiais que estava bebendo em um bar quando dois homens chegaram em uma moto e a esfaquearam. A vítima foi socorrida e transferida para o Hospital de Serra Talhada, devido à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil está investigando o caso.

Do G1