Mulher envolvida em assalto a bancos e acusada de sequestrar serra-talhadense na Bahia é presa

Uma jovem de 20 anos foi presa na tarde dessa terça-feira (11), após uma operação conjunta que reuniu equipes do 14º BPM e Malhas da Lei, com apoio da Guarnição Tática do Bom Jesus. A prisão aconteceu nas proximidades da cadeia pública de Serra Talhada, às margens da BR-232.

De acordo com a PM, a jovem é acusada pela Vara Criminal de Feira de Santana-BA, de vários envolvimentos em assaltos a agências bancárias e é acusada pelo sequestro, tortura e morte do serra-talhadense, Fábio Fillipe Siqueira Firmino.

A acusada foi conduzida a delegacia de polícia local para as providências cabíveis.

