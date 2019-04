Mulher esfaqueia homem após discussão em Floresta

Um homem identificado como Cícero Carlos Gomes de Souza, de 32 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desse domingo (21) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, a fatalidade aconteceu na Fazenda Melancia, a aproximadamente 10 quilômetros da zona urbana, por volta das 18h30. Uma mulher teria se desentendido com o rapaz e efetuado os golpes de faca na barriga da vítima.

O homem foi socorrido para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, em Floresta, passou por cirurgia em estado grave e aguarda recuperação. Ainda não se sabe se ele precisará ser transferido para outra unidade de saúde. Cícero sofreu pelo menos três perfurações.

A motivação para o crime é desconhecida.

A Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.

Via Blog do Elvis