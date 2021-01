Mulher fica em estado grave após ser esfaqueada pelo marido

Um homem identificado como Edno de Sousa Teixeira de 38 anos, foi preso após esfaquear a própria esposa na cidade de Barro Duro, noite da última sexta-feira (22/01). A vítima foi encaminhada para o hospital da cidade e em seguida teve que ser transferida para o Hospital de Urgência de Teresina. O casal é da cidade de Passagem Franca do Piauí. As informações são do Canal 121.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência às 22h36. “O policial de plantão recebeu uma ligação solicitando a presença da polícia para atender uma ocorrência na Avenida Coronel Benedito da Luz, no centro da cidade. Ao chegar no local o PM constatou que Edno de Sousa havia esfaqueado a própria esposa”, de acordo com a ocorrência.

Após ser lesionada, a vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital de Barro Duro, onde recebeu os primeiros atendimentos, mas teve que ser transferida para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) devido à gravidade da lesão.

O PM de plantão solicitou reforço ao GPM de Olho D’água para que fosse feita a prisão do agressor. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Água Branca, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica.

