Mulher fica ferida após acidente de motocicleta, em Serra Talhada

Na tarde desta segunda-feira (12), foi registrado mais um acidente envolvendo motocicleta na cidade de Serra Talhada, Capital do Xaxado. O caso aconteceu nas proximidades do Terminal de Passageiros, por volta das 13h00.

De acordo com as informações, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo motocicleta. Ao chegar no local, confirmaram que haveria acontecido uma queda.

O solicitante informou que a vítima, uma mulher de 46 anos, havia caído da garupa de uma moto. O efetivo rapidamente encontrou a mesma sentada no chão e se queixando de dores.

Após as imobilizações necessárias, a vítima foi conduzida para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam), onde foi entregue aos cuidados médicos com vida.

Do Nayn Neto