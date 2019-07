Mulher flagra homem espancando animal e após tentar intervir, também acaba sendo agredida em Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada pela polícia acabou sendo agredida por um homem na noite desse sábado (06), na Fazendo Malhada da Pedra, na zona rural de Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher informou que estava em sua residência, quando flagrou o agressor espancando um burro, animal utilizado para o seu trabalho. Diante da situação, a vítima pediu ao agressor que parasse com os maus tratos, mas acabou sendo agredida também com socos e puxões de cabelo.

Ainda de acordo com a PM, a mulher foi arrastada pelo chão. As agressões continuaram, mesmo com a chegada da mãe da vítima, que manteve contato com a polícia, momento em que o imputado fugiu do local.

Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada até a delegacia, onde foi instaurado um inquérito por portaria.