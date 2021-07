MULHER FOI MORTA A TIROS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Uma servidora da Câmara Municipal foi assassinada na noite desta quarta feira (30), no bairro de Caiçara III, em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul de Pernambuco.

A vítima, Josineide Vitor dos Santos, 37 anos, conhecida por “Neidinha”, pilotava uma motocicleta de sua propriedade quando foi emboscada e alvejada por dois disparos de arma de fogo, a mulher chegou a ser socorrida ao Hospital João Murilo de Oliveira (HJMO), no mesmo município, porém não resistiu ao ferimentos e faleceu.

De acordo com as primeiras levantamentos, a motocicleta, bem como os pertences da mulher não foram levados pelos meliantes, indicando que a hipótese de latrocínio pode ser descartada pela polícia. Segundo informações colhidas no local, a Assistente Parlamentar vinha há algum tempo recebendo ameaças por telefone, o que fez a mesma registrar um queixa na Delegacia de Vitória de Santo Antão.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do crime, as investigações ficarão sob responsabilidade da 17ª Delegacia de Homicídios.

O corpo da mulher após passar por perícia foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.