Mulher grávida e filho de 8 anos morrem em acidente na BR-423

Uma mulher grávida identificada como Silvânia Maria de Melo, de 39 anos, e o filho dela, Michel de Melo Barbosa de 8, morreram na noite do sábado (08) em um acidente de trânsito na BR-423 em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas morreram após uma colisão frontal entre dois carros de passeio.

Ainda segundo informações da PRF, um homem de 37 anos, que estava conduzindo o veículo onde a mulher e a criança estavam, ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Dom Moura em Garanhuns e, de acordo com a equipe médica, poderia ser transferido para o Hospital da Restauração, no Recife.

O motorista do outro veículo saiu do local antes da chegada da polícia. A PRF informou que ele teria invadido a contramão e causado o acidente. Além da PRF, o Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil esteve no local. (G1)