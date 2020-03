Mulher morre afogada após mergulhar em barragem de Pernambuco

Uma mulher identificada como Joseilda Soares da Silva, morreu afogada na tarde do domingo (15) em barragem do Sítio Queimadas, zona rural de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a filha da vítima estava com o irmão de 5 anos às margens da barragem, quando a mãe decidiu dar um mergulho.

Ainda de acordo com a PM, a mulher não conseguiu retornar. Após algumas horas o corpo da vítima boiou na barragem e foi puxado para fora por moradores do local. A Polícia Civil foi acionada e o corpo ficou à disposição da funerária. (G1)